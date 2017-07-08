Риккардо: не думаю, что всё будет легко, Хэмилтон будет прорываться с 8-го места

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии, на которой ему удалось показать пятый результат.

«Старт с четвёртого места оправдал наши лучшие ожидания (из-за штрафа Хэмилтона. — Прим „Чемпионата“). Мы были достаточно близки к Кими, приятно находиться в такой борьбе. Я доволен тем, как прошла сессия. Было бы хорошо её завершить, чего не удалось сделать из-за жёлтых флагов.

Здесь быстрая трасса и хорошее сцепление. Время круга очень быстрое. Будет интересная гонка. Не думаю, что всё пройдёт гладко и легко, Льюис будет прорываться с восьмого места», — приводит слова австралийца Sky Sports.