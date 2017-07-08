Перес: думаю, в гонке «Форс Индия» будет даже быстрее

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Австрии Формулы-1, на которой ему удалось показать восьмое время.

«Доволен нашим выступлением. Думаю, это была одна из лучших моих квалификаций. Во время практик я был семнадцатым и восемнадцатым, так что завоевание восьмого места говорит о том, какой большой шаг мы сделали, чтобы прибавить. Команда приложила огромные усилия.

Мне не совсем повезло с жёлтыми флагами под конец сессии, так как у меня была возможность улучшить время. Теперь я очень жду гонки и думаю, что в ней мы будем даже быстрее. Нам нужно следить за погодными условиями, но, невзирая на то, сухой или мокрой будет трасса, у нас может получиться отличная гонка", — приводит слова мексиканца официальный сайт «Форс Индии».