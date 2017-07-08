Алонсо: с правильной стратегией «Макларен» может в итоге набрать очки

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии Формулы-1, в которой он завоевал 12-е место.



«Очень позитивная суббота. Чувствую, сегодня мы показали максимум – я доволен нашими кругами, результатом и выступлением на выходных в целом. У нас была неожиданная смена двигателя, я вернулся к старым техническим характеристикам, так что финишировать 12-м было для меня положительной новостью. Команда упорно работает, чтобы улучшить наше положение, к каждой гонке у нас есть улучшение для аэродинамики, мы улучшаем двигатель каждый раз, когда у нас есть возможность, и, определённо, двигаемся вперёд.



Нам всё ещё нужно работать над надёжностью, но, надеюсь, в следующие пару недель мы увидим положительные знаки. Хорошо стартовав с 12-й позиции, с правильной стратегией, мы можем в итоге набрать очки. Завтра возможен дождь, и, если прогноз сбудется, у нас будет гораздо больше возможностей. И нужно быть готовыми их использовать», — отметил Алонсо для пресс-релиза своей команды.