Квят: в квалификации ощущения от машины были худшими за весь уик-энд

Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят, выступающий в составе «Торо Россо», прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Австрии, где он стал 14-м.



«Обидно. В квалификации мы потеряли весь баланс и, вследствие этого, всю уверенность, которая у меня была в машине до этих пор. Ощущения от машины были худшими за весь уик-энд. По ощущениям, у меня вообще не было сцепления колёс с дорожным покрытием, и задняя часть машины сильно скользила. Очень расстроен. Посмотрим, что смогу сделать завтра. Положительный момент в том, что в день гонки может произойти всё что угодно. Сейчас нам нужно оценить все возможности, просмотреть информацию и понять, что для нас будет лучше всего», — отметил Квят для пресс-релиза команды.