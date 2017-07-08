Сайнс: завтра нужно воспользоваться шансом и набрать очки

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии, дав понять, что доволен завоёванной десятой позицией.

«Хорошая квалификация. До начала уик-энда мы знали, что эта трасса будет сложной для нас. Но мы нашли нужные настройки на третьей практике, и это придало мне уверенности в машине. Как только сессия началась, у нас получился очень конкурентоспособный круг. Десятое место — хорошая позиция для старта. Жаль, что из-за жёлтых флагов мне не удалось сделать попытку на новых шинах.

Моё время в третьем сегменте было установлено на изношенных шинах и при этом я уступил немного «Форс Индии» и Ромену Грожану. К сожалению, у нас не было времени, чтобы улучшиться. Но после сложного начала уик-энда я доволен результатом. С нетерпением жду завтрашней гонки. У нас есть отличные шансы набрать очки, и ими нужно воспользоваться", — приводит слова испанца официальный сайт «Торо Россо».