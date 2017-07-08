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На болидах «Ред Булл» и Хюлькенберга заменили генераторы MGU-H

8 июля 2017, суббота. 20:29. Авто

Пятничные проблемы на свободных практиках Гран-при Австрии, с которыми столкнулся пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо, вынудили заменить перед квалификацией генераторы MGU-H не только на его болиде, но и на машинах Макса Ферстаппена и Нико Хюлькенберга.

«Иногда, когда работаешь в спешке, не хватает времени на то, чтобы выполнить всё запланированное. У нас не было готово одно конкретное решение по генератору MGU-H. Мы были на пороге того, чтобы принять его, но на болиде Риккардо возникли проблемы, и мы приняли решение, поменять генераторы и другим пилотам. Мы кое-что попробовали и у нас была всего одна ночь, чтобы отреагировать на всё», — приводит слова главы «Рено» Сириля Абитебуля Autosport.

Даниил Квят, Карлос Сайнс и Джолион Палмер избежали этой проблемы, поскольку на этих болидах установлены генераторы MGU-H предыдущей спецификации.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Теги
Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Нико Хюлькенберг Сириль Абитебуль
Новости. Авто
8 июля 2017, суббота
20:29 На болидах «Ред Булл» и Хюлькенберга заменили генераторы MGU-H
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7 июля 2017, пятница
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