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Тодт объяснил логику наказания Феттеля в Баку

8 июля 2017, суббота. 20:46. Авто

Президент ФИА Жан Тодт объяснил, почему гонщик «Феррари» Себастьян Феттель не был дисквалифицирован за умышленное столкновение с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Азербайджана. Француз заверил также, что не собирался как-либо влиять на решение стюардов гонки.

«Во-первых, каждый инцидент отличается. И вы помните, что ФИА и стюардов обвиняли в том, что они недостаточно позволяют бороться. Я даже слышал призывы: „Не делайте ничего, позвольте им разбираться на трассе, как они захотят“.

Инцидент между Феттелем и Хэмилтоном был неприемлемым, но решать, что делать, должны стюарды. Безусловно, было бы неверно, если бы президент ФИА, смотрящий гонку дома по телевизору, позвонил стюардам и сказал им, что делать.

Стюарды решили, что Феттель должен получить 10-секундный «стоп-энд-гоу». Это весьма серьёзное наказание, которое изменило его результат — из победителя он превратился в занявшего 4-е место. Вместо 25 очков — 12. И, как я уже сказал, решать должны стюарды.

Причина, по которой мне как президенту ФИА было некомфортно, следующая. Я слышал, что Льюис Хэмилтон не сделал ничего иного по сравнению с прошлым сейфти-каром. Но после гонки были комментарии со стороны команды и Феттеля о том, что они недовольны решением. Я подумал, что нам нужно лучше понять, что случилось. Поэтому я попросил заместителя президента по спорту Грэма Стокера и главного по безопасности в Формуле-1 Чарли Уайтинга поговорить с Феттелем и лучше всё понять. После этого они пришли ко мне и попросили встретиться с пилотом, что я и организовал», — заявил Тодт в интервью Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Жан Тодт Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель ФИА
Новости. Авто
8 июля 2017, суббота
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