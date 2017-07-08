Магнуссен: очень не повезло, что сломалась задняя подвеска, был хороший темп

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал итоги квалификации на Гран-при Австрии, в ходе которой ему удалось показать пятнадцатое время. Неудачный результат датчанин объяснил проблемой с задней подвеской болида.

«Мы смотрелись хорошо, так что очень разочаровывает не провести всю квалификацию. Очень не повезло, что сломалась задняя подвеска. Просто не повезло. Думаю, я мог бы пройти в третий сегмент квалификации и иметь очень хорошие шансы на очки завтра. Теперь всё стало сложнее.

Мы хорошо выступали весь уик-энд: у нас был хороший темп, мы были в топ-10. Я расстроен, что ничего не извлёк из этого", — приводит слова Магнуссена пресс-служба его команды.