Хюлькенберг: проехал отличный круг, но гонка будет сложная

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Австрии, на которой немец занял одиннадцатое место. Пилот сказал, что остался доволен результатом и отметил хорошую работу команды.

«Я доволен 11-м местом, мы хорошо поработали. В конце второго сегмента я проехал отличный круг, было весело бороться за последние тысячные секунды. Завтра будет сложная гонка, но мы получим свободный выбор шин на старт. Хорошая работа со стороны команды», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба его команды.