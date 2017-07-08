Стролл: «Уильямс» просто не прибавил после пятницы

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл остался недоволен прогрессом команды в течение выходных, отсутствие которого, по мнению канадца, мешало болиду на протяжении всех сессий.

«Не лучший день для нашей команды. Мы просто не прибавили после пятницы. У нас были проблемы с машиной весь уик-энд, мы пытались поработать над балансом, чтобы прибавить. Мы просто теряем время в скоростных поворотах по сравнению с другими машинами.

Если говорить о позитиве, то на длинных сериях кругов мы были лучше, чем на квалификационных — это даёт надежду на гонку. Завтрашняя гонка будет длинной. Всё, что мы можем сделать, — посмотреть, как всё сложится", — приводит слова Стролла пресс-служба его команды.