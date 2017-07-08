Грожан: второй раз в сезоне чувствую, что шины работают хорошо

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан остался доволен работой болида на квалификации Гран-при Австрии, по итогам которой ему удалось завоевать седьмое место.

«Мы были быстры весь уик-энд — и Кевин, и я. Мы оба были довольны машиной. К сожалению, у Кевина в первом сегменте случилась проблема с подвеской, а иначе, думаю, он мог бы оказаться рядом со мной. Между первым и вторым сегментами мы смогли ещё прибавить. У машины было хорошее сцепление. Думаю, у нас просто пропало соединение в электрике в конце. Надеюсь, что всё именно так, ничего серьёзного.



Впереди длинная гонка. Она будет сложной для тормозов, двигателя и физического состояния. Я второй раз в этом сезоне после Мельбурна чувствую, что шины работают хорошо, так что могу получать наслаждение и выводить машину на предел возможностей», — приводит слова Грожана пресс-служба его команды.