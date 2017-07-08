Булье: завтра есть реальный шанс заработать очки

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии, отметив, что завтра у команды есть неплохие шансы заработать очки.

«После нашего темпа во время практики стартовать с 12-го и 13-го места немного разочаровывающе. Но, вероятно, это отражение того, где мы сейчас находимся. Глядя на протокол, можно увидеть, что мы были чрезвычайно близки к топ-10 и пара десятых секунд помогла бы нам туда попасть. Тем не менее стартовать рядом с десяткой — значит, иметь шансы двигаться вперёд.

Было бы здорово вернуться отсюда с заработанными очками. Думаю, если мы будем и дальше двигаться в верном направлении, у нас есть реальные шансы достичь этого", — приводит слова Булье официальный сайт «Макларена».