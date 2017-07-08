Верляйн будет стартовать с пит-лейна на гонке Гран-при Австрии

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн начнёт завтрашнюю гонку на Гран-при Австрии с пит-лейна, об этом сообщил сам пилот посредством своей страницы в «Твиттере».

«Буду стартовать с пит-лейна, так как мы столкнулись с проблемами в квалификации и нам необходимо было поменять двигатель. Мы будем прилагать максимум усилий для хорошей гонки», — написал немец.

На сегодняшней квалификации пилот «Заубера» выбыл уже после первого сегмента, показав последнее время. Его партнёр по команде Маркус Эрикссон стал девятнадцатым.