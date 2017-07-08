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Георгий Чивчян стал победителем 4-го этапа РДС-2017

8 июля 2017, суббота. 23:49. Авто

Георгий Чивчян выиграл четвёртый этап Российской дрифт-серии, прошедший на «Сочи Автодроме». В финальном заезде красноярский пилот победил Евгения Ружейникова. Замкнул тройку призёров Аркадий Цареградцев, не пустивший на пьедестал Фёдора Воробьёва, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Отметим, что Чивчян лидирует и в общем зачёте по итогам четырёх этапов. На второе место вышел Дамир Идиятулин, выигравший накануне квалификацию и показавший сегодня пятый результат. На третье место тотала поднялся Алексей Головня. В командном зачёте по-прежнему лидирует команда «ФОРВАРД АВТО», её ближайшими преследователями являются Autoprofi Team и Toyo Tires x Gorilla Energy.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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