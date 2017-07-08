Георгий Чивчян стал победителем 4-го этапа РДС-2017

Георгий Чивчян выиграл четвёртый этап Российской дрифт-серии, прошедший на «Сочи Автодроме». В финальном заезде красноярский пилот победил Евгения Ружейникова. Замкнул тройку призёров Аркадий Цареградцев, не пустивший на пьедестал Фёдора Воробьёва, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.



Отметим, что Чивчян лидирует и в общем зачёте по итогам четырёх этапов. На второе место вышел Дамир Идиятулин, выигравший накануне квалификацию и показавший сегодня пятый результат. На третье место тотала поднялся Алексей Головня. В командном зачёте по-прежнему лидирует команда «ФОРВАРД АВТО», её ближайшими преследователями являются Autoprofi Team и Toyo Tires x Gorilla Energy.