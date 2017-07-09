Маркелов: сделаю всё, чтобы использовать старт с поул-позишн

Российский гонщик команды Russian Time Артём Маркелов прокомментировал восьмой результат в первой гонке австрийского этапа Формулы-2 после старта с 14-й позиции.

«На первом круге Бошунг вытолкнул меня в траву — я повредил переднее антикрыло, из-за чего шины деградировали чуть больше. Но я продолжил бороться и поднялся в топ-10 уже после четырёх кругов. Перешёл на более мягкие шины после девяти кругов из 40 и смог вновь догнать Бошунга. Пытался пройти его, пока покрышки не стали сдавать, но так и не смог совершить обгон. Если говорить о позитиве, то восьмое место даёт мне поул-позишн в спринтерской гонке и я сделаю всё, чтобы полностью использовать эту возможность», — приводит слова Маркелова пресс-служба его команды.