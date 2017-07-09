Шибалов: трассу разбили так, что машина ехала будто по снегу в заносе

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал о ходе первого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь», на котором он стал восьмым и быстрейшим из камазовцев.

«Спецучасток был короткий и очень скользкий от самого старта до финиша – грязища, дождь. Мы ехали уже позади, во второй десятке, и к этому моменту трассу разбили так, что машина тормозила едва ли не до полной остановки. Сегодня трасса больше подходила тем, у кого есть опыт в классическом ралли. Машина ехала будто по снегу в заносе, плюс много деревьев и кустов. В любой момент автомобиль мог сорваться с трассы, ехали очень аккуратно», — рассказал Шибалов в интервью пресс-службе ралли-марафона.