Перес: это одна из лучших квалификаций за всю мою карьеру

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес назвал квалификацию Гран-при Австрии одной из лучших в карьере благодаря прогрессу, достигнутому после пятничных тренировок. Мексиканцу удалось стать восьмым в квалификации, после 17-го и 18-го результатов на тренировках.

«Когда тебе удаётся вернуться в форму и провести такую сильную квалификацию, это облегчение. Вероятно, это одна из лучших квалификаций за всю мою карьеру. Просто из-за того, как мы вместе с командой изменили ситуацию. У нас были большие проблемы, и я очень доволен итогом», — приводит слова Переса Motorsport.