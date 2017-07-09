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Лоу: «Уильямс» сразу оказался медленным в Австрии, и мы не знаем почему

9 июля 2017, воскресенье. 00:59. Авто

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу не нашёл объяснения провальному на данный момент выступлению команды на Гран-при Австрии. Оба пилота «Уильямса» не смогли выйти из первого сегмента квалификации.

«Мы сразу оказались медленными, начиная со вчерашнего дня. Мы проводили обычные тесты, но было очевидно, что со скоростью что-то не так. После второй тренировки нам показалось, что мы на верном пути, и мы в третьей практике мы приложили все усилия. Мы изменили баланс машины, но не сделали её быстрее.

Мы кое-что испытали в квалификации, но и это не ускорило машину. Честно говоря, мы не знаем, почему не быстры здесь. Мы уже использовали свои лучшие идеи. Придётся ещё раз проанализировать ситуацию", — цитирует Лоу Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Теги
Уильямс Падди Лоу Формула-1 Гран-при Австрии
Новости. Авто
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