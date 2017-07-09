Mitjet Series Russia выступит гонкой поддержки на российском этапе DTM

В 2017 году российская гоночная серия Mitjet выступит в качестве гонки поддержки российского этапа DTM, который пройдёт на автодроме Moscow Raceway с 21 по 23 июля. В рамках гоночного уик-энда Deutsche Tourenwagen Masters на Moscow Raceway состоятся три заезда Mitjet с участием 20 лучших пилотов серии.

«Этот год для российской серии Mitjet является эпохальным. С интервалом в несколько месяцев наша серия выступает гонкой поддержкой Формулы-1 и DTM, которые являются самыми культовыми автоспортивными проектами в мире. Лучшие пилоты нашей серии поедут параллельно с лучшими гонщиками самой престижной кузовной серии. Мы планомерно и осознанно выходим на международный уровень. Теперь уже можно с уверенностью сказать, что российская гоночная серия Mitjet принята мировым автоспортивным сообществом», — отметил владелец Mitjet Series Russia Сергей Егоров.