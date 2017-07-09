Хюлькенберг – о переходе в «Рено»: я всё сделал правильно

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг считает, что его переход в нынешнюю команду с точки зрения долгосрочной перспективы был полностью оправдан.

«Я не жалею об уходе из «Форс Индии», я всё сделал правильно. Было очевидно, что в этом сезоне я сделаю небольшой шаг назад и что «Рено» не опередит мою бывшую команду. Но суть вопроса в будущем, особенно в 2019 и 2020 году. Я верю в потенциал команды и в то, что у нас будет автомобиль, который будет сражаться за победы.

Называть точные сроки того, когда мы будем конкурировать за первое место, было бы спекуляцией. Да, мы планируем это делать в 2019 году, но в Формуле-1 нельзя ничего гарантировать. Здесь есть только тяжёлая работа, бюджеты, и правильные люди на местах. С таким рецептом мы можем попасть в топ», — приводит слова Хюлькенберга F1Today.