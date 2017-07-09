Формула-1. Гран-при Австрии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:00

Сегодня, 9 июля, на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоится гонка девятого этапа сезона-2017 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австрии.



После восьми этапов в чемпионате лидирует Себастьян Феттель на «Феррари». Россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» занимает 15-е место, набрав 4 очка.



Начало гонки запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Австрии. Онлайн-трансляция гонки.