Сайнс: на Гран-при Австрии я приехал уверенным в себе

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс, занявший на квалификации Гран-при Австрии 10-е место, сравнил вчерашнее выступление с квалификацией в Монреале и Баку.

«Оглядываясь назад, я знаю, что в Канаде я мог выступить лучше, а в Баку мне пришлось столкнуться с проблемами. Она была обнаружена и устранена. Кое-что в аэродинамических настройках не работало. Но это всё история, приехав сюда, я был уверен в себе и знал, что нам надо двигаться шаг за шагом.

Какая проблема была в Баку? Я не буду углубляться в детали, могу сказать, что это делало болид медленнее, но мы устранили это. Так что, если мы продолжим прогрессировать и сохраним темп, сможем рассчитывать на хорошую гонку в Австрии", — приводит слова испанца официальный сайт Формулы-1.