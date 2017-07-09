Вольф: второй поул в сезоне — хорошая награда для Боттаса

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился эмоциями от квалификации Гран-при Австрии, признав, что испытывает смешанные чувства.

«У меня противоречивые чувства. Валттери сделал отличную работу. Второй поул в сезоне — хорошая награда для него, учитывая всю его работу на протяжении сезона. Что касается Льюиса, мы знали, что у него будут сложности после замены коробки передач. Его темп во втором сегменте показал, что он в хорошей форме.

Но, к сожалению, он потерял время в первом повороте в последней попытке и остался на третьем месте. Он будет стартовать на «софте», так что у него есть варианты. Думаю, всё сложилось так, чтобы мы увидели захватывающую гонку. Погода также может внести свои коррективы", — приводит слова Вольфа официальный сайт «Мерседеса».