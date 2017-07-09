Маркелов выиграл вторую гонку Формулы-2 в Австрии

Российски пилот Russian Time Артём Маркелов стал победителем второй гонки Формулы-2 в Австрии, второе место занял Александер Албон, третьим финишировал Оливер Роуленд. Партнёр Маркелова по команде Лука Гьотто стал четвёртым. Отметим, что лидер общего зачёта Шарль Леклер не сумел финишировать в гонке.

Формула-2. Вторая гонка. Австрия.

1. Артём Маркелов (Russian Time)

2. Александер Албон (ART Grand Prix) +1,400

3. Оливер Роуленд (DAMS) +2,000

4. Лука Гьотто (Russian Time) +5,800

5. Антонио Фуоко (Prema Racing) +6,600

6. Джордан Кинг (MP Motorsport) +10,500

7. Норман Нато (Pertamina Arden)+13,600

8. Николас Латифи (DAMS) +15,900

9. Серхио Канамасас (Rapax) +15,900

10. Сержио Камара (MP Motorsport) +16,220