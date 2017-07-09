Маркелов выиграл вторую гонку Формулы-2 в Австрии

Российски пилот Russian Time Артём Маркелов стал победителем второй гонки Формулы-2 в Австрии, второе место занял Александер Албон, третьим финишировал Оливер Роуленд. Партнёр Маркелова по команде Лука Гьотто стал четвёртым. Отметим, что лидер общего зачёта Шарль Леклер не сумел финишировать в гонке.
Формула-2. Вторая гонка. Австрия.
1. Артём Маркелов (Russian Time)
2. Александер Албон (ART Grand Prix) +1,400
3. Оливер Роуленд (DAMS) +2,000
4. Лука Гьотто (Russian Time) +5,800
5. Антонио Фуоко (Prema Racing) +6,600
6. Джордан Кинг (MP Motorsport) +10,500
7. Норман Нато (Pertamina Arden)+13,600
8. Николас Латифи (DAMS) +15,900
9. Серхио Канамасас (Rapax) +15,900
10. Сержио Камара (MP Motorsport) +16,220