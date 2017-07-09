Цареградцев: автодром в Сочи крут, жаль, что он не принимает дрифт, кроме РДС

Аркадий Цареградцев поделился впечатлениями от четвёртого этапа Российской дрифт-серии, на которой ему удалось занять третье место.

«Попасть на подиум круто, а третье место означает, что лишь раз проиграл. Но, если уж проигрывать, лучше делать это в финале. Значит, до него ты все заезды выиграл, и ценность выступления повышается. Хотел бы поехать Георгием Чивчяном.

Видел, в каком стиле он сегодня едет, и мне было бы сложно с ним справиться. В полуфинале не думал, что не смогу разогнаться, но не включил третью передачу. У меня такое бывает: коробка специфическая, но что поделать, сам виноват. Сибирского финала не получилось, но на «тумбе» в любом случае постоял.

«Сочи-автодром» очень крут. Очень жаль, что он не принимает дрифт, кроме РДС. Понимаю, что автодром дорогой, другим сериям недоступный, да и это трек «Формулы-1». Хотя бы какую-то площадку, кусочек трассы, можно было выделить для регулярных дрифт-заездов. К сожалению, в Сочи дрифт никак не развивается, в регионе только Краснодар за него отвечает. Надеюсь, что реакция публики была позитивной.

Моя популярность у зрителей на автограф-сессии? У меня часто так, может быть, из-за того, что мы снимаем много видео и узнаваемость повышается. При общении зрители были максимально позитивны, и я рад, что мы своей ездой, видеороликами, вкладом в автоспорт можем такому большому числу людей рассказать, что такое дрифтинг", — сказал Цареградцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.