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В Формуле-1 может появиться ещё одна команда из Италии

9 июля 2017, воскресенье. 13:22. Авто

Сербский бизнесмен Зоран Стефанович, ранее уже предпринимавший попытки создать команду Формулы-1, вновь намеревается испытать удачу и попасть в Королевские гонки.

По словам Стефановича, в случае успеха новая команда будет базироваться в итальянском городе Парма. На данный момент серб ведёт переговоры с Россом Брауном.

«Я приехал в Австрию, чтобы встретиться с Россом Брауном и провести переговоры о создании команды, которая будет базироваться в Италии. До приезда сюда я заключил ряд важных договоров, в том числе и со специалистами в области аэродинамики, чтобы начать работу над проектом», — приводит слова Стефановича Motorsport.

Если замысел серба увенчается успехом, то планируется, что его команда станет участником чемпионата уже в 2019 году.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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