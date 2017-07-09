Алонсо: машина сзади ехала слишком быстро и ударила меня

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал инцидент гонки Гран-при Австрии, который вынудил его прекратить борьбу уже на первом круге.

«У меня был хороший старт, я использовал неудачный старт Сайнса и Ферстаппена и вышел на десятую позицию. Кто-то из тех, кто ехал сзади, ехал слишком быстро и ударил меня. Вот и всё, надеюсь, повезёт в следующий раз», — приводит слова испанца Sky Sports.

Фернандо Алонсо сошёл с гонки на Гран-при Австрии, после того как его болид ударил пилот «Торо Россо» Даниил Квят.