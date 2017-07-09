Отрыв Феттеля от Хэмилтона в общем зачёте возрос до 20 очков, Квят — 16-й

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель упрочил лидерство в общем зачёте чемпионата Формулы-1 после завершения Гран-при Австрии. Теперь у немца 171 очко, 151 очко у идущего вторым Льюиса Хэмилтона. До 15 очков от британца сократил отставание Валттери Боттас — 136 очков.

Отметим, что Серхио Перес вышел на шестое место в зачёте, обогнав Макса Ферстаппена, у Даниила Квята по-прежнему 4 очка и шестнадцатое место.

Формула-1. Личный зачёт



1. Себастьян Феттель («Феррари») — 171 очко

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 151

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 136

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 107

5. Кими Райкконен («Феррари») — 83

6. Серхио Перес («Форс Индия») — 50

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 45

8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 39

9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 29

10. Фелипе Масса («Уильямс») — 22

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 18

12. Лэнс Стролл («Уильямс») — 18

13. Ромен Грожан («Хаас») — 18

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 11

15. Паскаль Верляйн («Заубер») — 5

16. Даниил Квят («Торо Россо») — 4

17. Фернандо Алонсо («Макларен») — 2.