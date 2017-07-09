Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Феттель: мне нужен был ещё один круг

9 июля 2017, воскресенье. 16:54. Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги гонки Гран-при Австрии, где ему удалось занять второе место. По словам немца, чтобы обогнать Валттери Боттаса, ему был необходим ещё один круг.

«Как бы вы себя чувствовали, если бы уступили победителю чуть более чем полсекунды? Это было очень близко, я знал, что он испытывает трудности, и выжимал максимум. Во второй половине гонки я чувствовал машину лучше. В первой же части я боролся с проблемами.

Как только мы перешли на «суперсофт», машина ожила и у меня был отличный темп. Я отыгрывался по чуть-чуть, и Боттас явно испытывал проблемы. Думаю, мне нужен был ещё один круг, потому что он очень стремился к победе. Я тоже хотел выиграть, но как бы то ни было, сегодня у нас хороший результат", — приводит слова Феттеля Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Феррари Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Австрии
Новости. Авто
9 июля 2017, воскресенье
17:46 Эллисон: Боттас стартовал после сигнала, всё честно
17:43 Хорнер: я бы не хотел, чтобы в команды «Ред Булл» были другие гонщики
17:41 Маркьонне: Райкконен бывает вялым, Феттелем я доволен
17:09 Хилл: Квят коллекционирует аварии
17:05 Боттас: мы с «Мерседесом» верим, что я могу выиграть чемпионат
17:03 Хэмилтон: сегодня отдал всё, что мог
16:58 Квят: на старте сначала заблокировались задние колёса, потом передние
16:58 Стрельникова: отличная гонка в исполнении обоих гонщиков Russian Time!
16:54 Феттель: мне нужен был ещё один круг
16:46 Отрыв Феттеля от Хэмилтона в общем зачёте возрос до 20 очков, Квят — 16-й
16:32 Боттас стал победителем Гран-при Австрии, Квят — 16-й
16:00 Алонсо: машина сзади ехала слишком быстро и ударила меня
15:11 Маркьонне: интерес Алонсо к «Феррари» может стать взаимным
14:52 Вольф: чтобы быть готовым к «Мерседесу», Окону нужно ещё пару лет
14:16 Маркелов: гонка получилась очень сильной, спасибо команде за машину
13:57 Окон: попробую обойти Хэмилтона
13:22 В Формуле-1 может появиться ещё одна команда из Италии
12:36 Цареградцев: автодром в Сочи крут, жаль, что он не принимает дрифт, кроме РДС
12:16 Маркелов выиграл вторую гонку Формулы-2 в Австрии
11:26 Вольф: второй поул в сезоне — хорошая награда для Боттаса
11:07 Сайнс: «Торо Россо» устранил проблемы минувших этапов
11:00 Формула-1. Гран-при Австрии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:00
10:23 В «Хонде» ещё не определились с тем, где Алонсо получит штраф в 10 позиций
10:00 Чивчян: не могу сказать, что в Сочи всё сложилось идеально
09:53 Хюлькенберг – о переходе в «Рено»: я всё сделал правильно
09:30 Mitjet Series Russia выступит гонкой поддержки на российском этапе DTM
09:16 Боттас: я готов к победе
09:00 Формула-2. Текстовая трансляция второй гонки в Австрии
00:59 Лоу: «Уильямс» сразу оказался медленным в Австрии, и мы не знаем почему
00:38 Лукашевич выиграл обе гонки 3-го этапа Кубка России Mitjet на Moscow Raceway
00:24 Перес: это одна из лучших квалификаций за всю мою карьеру
00:23 Шибалов: трассу разбили так, что машина ехала будто по снегу в заносе
00:00 Маркелов: сделаю всё, чтобы использовать старт с поул-позишн
8 июля 2017, суббота
23:51 Пауэр выиграл квалификацию IndyCar в Айове, Алёшин — шестой
23:49 Георгий Чивчян стал победителем 4-го этапа РДС-2017
23:11 Верляйн будет стартовать с пит-лейна в гонке Гран-при Австрии
22:46 Булье: завтра есть реальный шанс заработать очки
21:49 Грожан: второй раз в сезоне чувствую, что шины работают хорошо
21:36 Окон: думаю, что мог завершить квалификацию на пару мест выше
21:21 Стролл: «Уильямс» просто не прибавил после пятницы
21:21 Хюлькенберг: проехал отличный круг, но гонка будет сложная
21:09 Магнуссен: очень не повезло, что сломалась задняя подвеска, был хороший темп
20:46 Тодт объяснил логику наказания Феттеля в Баку
20:36 Лёб и Коломы лидируют после первого этапа «Шёлкового пути»
20:29 На болидах «Ред Булл» и Хюлькенберга заменили генераторы MGU-H
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Должна ли ФИА дополнительно наказать Феттеля за Баку?
Да
246 (32%)
Нет
528 (68%)
Проголосовало: 774
Архив →
© championat.com, 2000–2017