Феттель: мне нужен был ещё один круг

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги гонки Гран-при Австрии, где ему удалось занять второе место. По словам немца, чтобы обогнать Валттери Боттаса, ему был необходим ещё один круг.

«Как бы вы себя чувствовали, если бы уступили победителю чуть более чем полсекунды? Это было очень близко, я знал, что он испытывает трудности, и выжимал максимум. Во второй половине гонки я чувствовал машину лучше. В первой же части я боролся с проблемами.

Как только мы перешли на «суперсофт», машина ожила и у меня был отличный темп. Я отыгрывался по чуть-чуть, и Боттас явно испытывал проблемы. Думаю, мне нужен был ещё один круг, потому что он очень стремился к победе. Я тоже хотел выиграть, но как бы то ни было, сегодня у нас хороший результат", — приводит слова Феттеля Sky Sports.