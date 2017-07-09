Квят: на старте сначала заблокировались задние колёса, потом передние

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свою аварию на старте Гран-при Австрии, когда он въехал в болид Фернандо Алонсо. Испанец в свою очередь задел автомобиль «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



«Сначала заблокировались задние колёса, потом передние. После этого ты просто пассажир своей машины. Очень обидно. Было невозможно объехать машину впереди меня, поэтому мы столкнулись, а дальше просто произошла цепная реакция. Такое бывает, бывало со всеми. Нужно разобраться, принять меры и двигаться дальше», — заявил Квят в интервью телеканалу «Матч ТВ».