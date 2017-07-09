Хэмилтон: сегодня отдал всё, что мог

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Австрии, на котором ему удалось показать четвёртый результат.

«Я не знаю, догнал бы я Риккардо, если бы у меня было ещё два круга. Сегодня я отдал всё, что мог. Я отработал со всем сердцем. Чувствую себя нормально, но это был сложный уик-энд.

У меня есть пару дней, после чего я буду ожидать выступления перед собственными болельщиками. Надеюсь, что к гонке на трассе в Сильверстоуне мы подойдём без проблем", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.