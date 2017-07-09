Боттас: мы с «Мерседесом» верим, что я могу выиграть чемпионат

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при Австрии Формулы-1.

«У меня небольшое дежавю с произошедшим в России. С пятого круга второго отрезка у меня был большой пузырь на задней шине. Круговые сделали финиш тяжёлым, но я доволен. Мне удался лучший старт в жизни, всё получилось.

Впереди ещё долгий сезон, не прошло и половины. Так что мы с командой верим, что я могу выиграть чемпионат. Я наслаждаюсь каждым моментом. Всё должно быть хорошо", — цитирует Боттаса Sky Sports.