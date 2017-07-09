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Боттас: мы с «Мерседесом» верим, что я могу выиграть чемпионат

9 июля 2017, воскресенье. 17:05. Авто

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при Австрии Формулы-1.

«У меня небольшое дежавю с произошедшим в России. С пятого круга второго отрезка у меня был большой пузырь на задней шине. Круговые сделали финиш тяжёлым, но я доволен. Мне удался лучший старт в жизни, всё получилось.

Впереди ещё долгий сезон, не прошло и половины. Так что мы с командой верим, что я могу выиграть чемпионат. Я наслаждаюсь каждым моментом. Всё должно быть хорошо", — цитирует Боттаса Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Валттери Боттас Формула-1 Гран-при Австрии
Новости. Авто
9 июля 2017, воскресенье
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10:00 Чивчян: не могу сказать, что в Сочи всё сложилось идеально
09:53 Хюлькенберг – о переходе в «Рено»: я всё сделал правильно
09:30 Mitjet Series Russia выступит гонкой поддержки на российском этапе DTM
09:16 Боттас: я готов к победе
09:00 Формула-2. Текстовая трансляция второй гонки в Австрии
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00:38 Лукашевич выиграл обе гонки 3-го этапа Кубка России Mitjet на Moscow Raceway
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00:00 Маркелов: сделаю всё, чтобы использовать старт с поул-позишн
8 июля 2017, суббота
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