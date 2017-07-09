Хилл: Квят коллекционирует аварии

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл раскритиковал Даниила Квята за аварию на Гран-при Австрии. Хилл считает, что Квяту необходимо избегать столкновений в ближайшее время ради своей карьеры.

«Все это видели. Квят ошибся, и это стоило ему повреждённого крыла и выбило двух человек из гонки. Если посмотреть на его карьеру, то он коллекционирует аварии. Это гоночный инцидент, но он мог его избежать. Теперь он должен избегать инцидентов до середины сезона. Он под давлением», — приводит слова Хилла Sky Sports.