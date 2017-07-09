Хорнер: я бы не хотел, чтобы в команды «Ред Булл» были другие гонщики

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги гонки Гран-при Австрии Формулы-1, в которой Макс Ферстаппен сошёл на первом же круге, а Даниэль Риккардо занял третье место.



«На старте Макс включил систему, которая не даёт мотору заглохнуть, а затем попал в затор в первом повороте, а затем был удар. Это был один из самых конкурентных Гран-при в этом сезоне. Если посмотреть на время в секторе, машина Даниэля была одной из сильнейших. «Мерседес» улучшил положение лишь на последних нескольких кругах. Что же касается Ферстаппена, то забудьте, насколько он молод. Он стойко переносит плохие новости, но, безусловно, ему трудно видеть на подиуме другие машины, когда он знал, что способен сам туда попасть. В целом же он выступает на таком высоком уровне, что, если дела идут хорошо, мне кажется, что он может выиграть три Гран-при подряд.



Риккардо? Он отлично выступает под давлением. На квалификационных кругах на нём было большое давление, но он не допустил ни одной ошибки. Пятый подиум подряд – это замечательно. Мы чувствуем, что добились прогресса, и надеемся, что на «Сильверстоуне» и в Венгрии у нас будут ещё возможности. С пилотами нет никаких проблем. Они проделывают отличную работу, и я бы не хотел, чтобы в команды были другие гонщики», — приводит слова Хорнера Sky Sports.