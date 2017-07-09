Квят и Вандорн получили по два штрафных балла на Гран-при Австрии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят получил два штрафных балла по итогам Гран-при Австрии. Квята наказали за аварию на старте гонки: россиянин ударил сзади «Макларен» Фернандо Алонсо, а тот въехал в «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Для Алонсо и Ферстаппена это столкновение закончилось сходом, а Квят вынужден был заехать в боксы для замены переднего крыла. Стюарды Гран-при наказали россиянина проездом по пит-лейну.

Также два штрафных очка начислили пилоту «Макларена» Стоффелю Вандорну. Он не пропускал соперника на круг после команды синим флагом.

Теперь на счету Квята семь штрафных баллов, у Вандорна — пять.