Стролл: я знал, что мне достаточно просто защищать свою позицию

Пилот Формулы-1 Лэнс Стролл, выступающий в составе «Уильямса», прокомментировал свой результат в гонке Гран-при Австрии, где он финишировал 10-м.



«Это доказывает, что в гонке может произойти всё, что угодно и в субботу ещё ничего не заканчивается. Я чувствую себя здорово, потому что начал с 18-го места, а закончил 10-м и завоевал ещё одно очко. Это была нелёгкая гонка, хотя я хорошо стартовал и нам удалось пройти несколько позиций. После старта я знал, что мы в хорошем положении, так что мне оставалось лишь сохранять концентрацию, не делать ошибок и сохранять тормоза и шины до конца гонки. Сначала на меня оказывал давление Магнуссен, а в конце – Палмер, но мне нужно было лишь защищаться, потому что я знал, что на этой трассе сложно обгонять. Теперь нам нужно понять, что случилось в квалификации, и исправить это к следующим нескольким гонкам. Следующая гонка пройдёт на «Сильверстоуне», домашней трассе для нашей команды, так что я с нетерпением её жду», — отметил Стролл для пресс-релиза своей команды.