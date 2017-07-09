Перес: гонка в Австрии была для меня одной из самых лёгких в сезоне

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Австрии Формулы-1, где он стал седьмым.



«Седьмое место – отличный результат для команды, а также отличная награда, учитывая, каким сложным был этот уик-энд. У нас были проблемы на тренировках, но в квалификации и гонке стали гораздо сильнее, так что мы едем домой с хорошими очками. Для меня эта была одна из самых лёгких гонок. Я хорошо стартовал, но потерял несколько позиций, уступив Эстебану и Льюису в первом повороте. К счастью, у меня получилось обойти их обоих в третьем повороте и вернуть себе стартовую позицию. На первом участке у меня были проблемы от излишнего гранулирования передних шин, но после пит-стопа у меня получилось снова войти в ритм, хотя я и не был готов атаковать Грожана. У нас с ним была одинаковая скорость, так что было сложно подобраться к нему ближе. Это были трудные выходные, но мы здорово восстановились и можем быть довольны результатом. Теперь мы должны сфокусироваться на гонке на «Сильверстоуне». С нетерпением жду возможности испробовать новые машины на самой быстрой трассе в календаре», — отметил Перес для пресс-релиза своей команды.