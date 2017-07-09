Райкконен: надеялся на лучшее, но потерял пару мест на старте

Пилот «Феррари» Кими Райкконен признался, что рассчитывал на Гран-при Австрии на большее, чем пятое место.

«Конечно, я надеялся на лучшее. Но на старте я потерял пару мест, а затем в первой части первого отрезка возникли проблемы с балансом. Ситуация улучшалась, но на втором комплекте шин я не мог набрать высокой скорости и был слишком далеко позади… Всё сложилось не идеально, но так уже вышло.

Уик-энд вышел не слишком лёгким. Надеюсь, в Великобритании будет лучше", — приводит слова Райкконена GP Update.