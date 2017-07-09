Алонсо: Квят пытался показать себя, его слишком мало наказали

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо раскритиковал Даниила Квята за спровоцированную на старте Гран-при Австрии аварию и пожаловался на слишком маленький штраф для него.

«Думаю, Квят совершил ошибку. Конечно, мы знаем, что на старте в середине пелотона бывает трудно. Но на первых метрах гонки нет необходимости отыгрывать эти метры. Парням позади иногда требуется показать себя, чтобы обеспечить место в команде. И они слишком сильно рискуют.

Я не закончил гонку, а значит проезд по пит-лейну — слишком маленькое наказание. Надеюсь, в следующий раз я пройду первый поворот без проблем", — приводит слова Алонсо Motorsport.