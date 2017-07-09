Квят: не очень хорошо видел происходящее, так как пришлось объезжать Сайнса

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Австрии, на котором финишировал 16-м после аварии на старте.

«Не та гонка, на которую мы надеялись. Старт был хорош, хотя мне и пришлось внезапно объезжать напарника. Из-за этого я не очень хорошо видел происходящее впереди. Кажется, у Ферстаппена тоже были проблемы, и Алонсо отреагировал на это. Он видел всё, а я нет, поэтому он чуть затормозил, а я потерял ориентиры.

Я старался, как мог, но, к сожалению, дело закончилось аварией. Это расстроило и меня, и остальных, но такое бывает со всеми пилотами. Теперь мне нужен холодный душ перед Сильверстоуном. Надо поправить всё, требующее поправки, и двигаться дальше", — цитирует Квята пресс-служба команды.