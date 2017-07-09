Сайнс: набрать очки в Австрии «Торо Россо» казалось вполне реальным

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший прокомментировал итоги гонки Гран-при Австрии Формулы-1, в которой ему пришлось сойти с трассы из-за проблем с двигателем.



«Как мне жаль! У нас были проблемы с двигателем с самого начала гонки – на протяжении первых 10 кругов у меня были перебои с зажиганием, из-за чего я откатился с девятой позиции на 16-ю. Мы испробовали всё, чтобы заставить его работать, и около 15 кругов я пытался заставить машину работать. В итоге мне не удалось это сделать, и, так как проблемы оставались, мне пришлось сойти.



Я расстроен, это определённо не то, что нам было нужно, особенно потому что сегодня заработать очки казалось вполне реальным. Я бы сказал, что это плохое окончание выходных, которые сначала я описал бы, как хорошие — квалификация была успешной, до начала проблем я ехал в зоне очков, так что положительные моменты есть. Теперь я сконцентрирован на Гран-при Великобритании на «Сильверстоуне», которая является одной из моих любимых трасс. Сам же Гран-при можно назвать моей домашней гонкой, потому что я живу в Лондоне, если не живу в Мадриде», — отметил Сайнс для пресс-релиза своей команды.