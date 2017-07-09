Петерансель и ван ден Бринк лидируют на «Шёлковом пути» после второго этапа

Стефан Петерансель стал лучшим на втором этапе «Шёлкового пути» в зачёте внедорожников. Вторым финишировал Сириль Депре. Третье время на счету Себастьена Лёба. Победа Петеранселя вывела его в лидеры общего зачёта гонки.

В классе грузовиков второй этап выиграл Мартин ван ден Бринк. Второе и третье места заняли Жерар де Рой и Артур Ардавичус.

В общем зачёте лидирует ван ден Бринк. Лучший представитель «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов идёт на четвёртом месте.

Внедорожники

Второй этап

1. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) – 1:51:00

2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1:47

3. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +1:48

4. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +8:51

5. Хань Вей (Geely SMG) +9:40

Общий зачёт

1. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) – 2:33:31

2. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +1:19

3. Сириль Депре (Peugeot Sport) +3:32

4. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +12:00

5. Хань Вей (Geely SMG) +17:31

Грузовики

Второй этап

1. Мартин ван ден Бринк (Mammoet Rallysport Renault) – 2:09:45

2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +2:04

3. Артур Ардавичус (Astana De Rooy Iveco) +3:17

4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +4:00

5. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +4:57

6. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +7:13

...

10. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +23:28

Общий зачёт

1. Мартин ван ден Бринк (Mammoet Rallysport Renault) – 3:05:20

2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +0:13

3. Артур Ардавичус (Astana De Rooy Iveco) +1:31

4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +2:26

5. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +5:38

6. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +7:12

7. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +9:27

…

10. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +24:04.