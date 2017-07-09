Петерансель и ван ден Бринк лидируют на «Шёлковом пути» после второго этапа

Стефан Петерансель стал лучшим на втором этапе «Шёлкового пути» в зачёте внедорожников. Вторым финишировал Сириль Депре. Третье время на счету Себастьена Лёба. Победа Петеранселя вывела его в лидеры общего зачёта гонки.
В классе грузовиков второй этап выиграл Мартин ван ден Бринк. Второе и третье места заняли Жерар де Рой и Артур Ардавичус.
В общем зачёте лидирует ван ден Бринк. Лучший представитель «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов идёт на четвёртом месте.
Внедорожники
Второй этап
1. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) – 1:51:00
2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1:47
3. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +1:48
4. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +8:51
5. Хань Вей (Geely SMG) +9:40
Общий зачёт
1. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) – 2:33:31
2. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +1:19
3. Сириль Депре (Peugeot Sport) +3:32
4. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +12:00
5. Хань Вей (Geely SMG) +17:31
Грузовики
Второй этап
1. Мартин ван ден Бринк (Mammoet Rallysport Renault) – 2:09:45
2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +2:04
3. Артур Ардавичус (Astana De Rooy Iveco) +3:17
4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +4:00
5. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +4:57
6. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +7:13
...
10. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +23:28
Общий зачёт
1. Мартин ван ден Бринк (Mammoet Rallysport Renault) – 3:05:20
2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +0:13
3. Артур Ардавичус (Astana De Rooy Iveco) +1:31
4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +2:26
5. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +5:38
6. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +7:12
7. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +9:27
…
10. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +24:04.