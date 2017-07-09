Риккардо: самая большая радость — чистый темп «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо заявил, что главным достижением Гран-при Австрии стало не третье место, а скорость машины.

«Я испытал большое облегчение, когда финишировал на подиумной позиции, но самой большой радостью был наш чистый темп. Конечно, в Баку мы победили, но там в гонке были инциденты. А сегодня мы заслужили подиум на не лучшей для себя трассе. Машина набирает форму, и это всё, о чём я могу просить.

На предпоследнем круге я не лучшим образом вышел из первого поворота, и в третьем и четвёртом мне пришлось защищаться. Мы были очень близки, но я тормозил в предельных точках и смог его сдержать", — приводит слова Риккардо Autosport.