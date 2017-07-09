Ферстаппен: винить в моих сходах некого

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен никого не винит за сходы в первой половине сезона. Из семи последних гонок голландцу удалось финишировать лишь дважды.

«На старте возникла проблема со сцеплением. На установочном круге я почувствовал, что всё не здорово. А на старте запустился режим антиблокировки мотора, когда я пытался поехать. Потеряв много позиций, я тронулся и попытался избежать проблем в первом повороте, но получил удар в заднюю шину. Подшипник в сцеплении сломался, и я не мог ехать.

Наши парни много работают, и винить некого. Нам просто не везёт в последнее время, но я должен сохранять позитивный настрой. Конечно, мне неприятно, я снова расстроен, но должен двигаться вперёд, ведь нас ждёт ещё много гонок. Надеюсь, в следующей гонке всё будет лучше.

Я также расстроен за голландских фанатов, которые проделали долгий путь. Я хотел устроить для них шоу", — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».