Прост: «Рено» не может сразу дать Алонсо побеждающую машину

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и советник «Рено» Ален Прост заявил, что команда пока не может удовлетворить потребности Фернандо Алонсо. Зимой истечёт контракт Алонсо с «Маклареном», и «Рено» считается потенциальным претендентом на него.

«У нас заводская команда, так что много пилотов считают, что в конечном итоге мы будем сильны. Что до Фернандо, то больше десяти лет назад он был чемпионом мира с „Рено“. Так что для нас было бы большой честью вернуть его в команду.

Но, с другой стороны, мы знаем, что он сразу хочет побед. А я не думаю, что мы можем незамедлительно дать ему побеждающую машину. А значит, это проблема, требующая решения», — приводит слова Проста F1i.