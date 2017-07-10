Йос Ферстаппен: Макс останется в «Ред Булл»

Йос Ферстаппен, отец Макса Ферстаппена, уверяет, что его сын останется в «Ред Булл». Молодого голландца преследуют неудачи в текущем сезоне, в гонке Гран-при Австрии он в очередной раз не смог финишировать.



«Мы останемся в команде, безусловно. Очень приятно было видеть, как много голландских болельщиков приехали поддержать Макса в Австрии. На данный момент ему нужна эта поддержка.



Я не вижу большой проблемы. Макс гонщик, и он делает всё, что в его силах. Конечно же, ему хочется финишировать в гонках, но я не думаю, что он начнёт меньше рисковать на старте. Автомобиль «Ред Булл» выглядит неплохо», — цитирует Ферстаппена-старшего Sky Sports.