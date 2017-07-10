«Феррари» ожидает решения Феттеля относительно его будущего

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне дал понять, что «Скудерия» готова продлить контракт с Себастьяном Феттелем. Действующее соглашение немецкого гонщика с итальянской командой истекает в конце текущего года.



«Я ясно дал понять, что, если он захочет остаться, мы просто обновим контракт», — цитирует Маркьонне Pitpass.



Также босс «Феррари» прокомментировал гонку в Австрии, где Феттель занял второе место, уступив победителю, Валттери Боттасу из «Мерседеса», менее секунды: «Это было очень близко. Мы рядом, и наши немецкие друзья чувствуют это… Они могут чувствовать, что мы дышим им в спину, но мы сократим это небольшое отставание. Я намного счастливей, чем в прошлом году. Ребята знают, что мы должны довести свою работу до конца».