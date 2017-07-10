Грожан: Магнуссен — мой лучший напарник после Алонсо

Пилот «Хааса» Ромен Грожан лестно отозвался о своём товарище по команде Кевине Магнуссене. По словам француза, датчанин является лучшим его напарником после испанца Фернандо Алонсо, с которым он выступал за команду «Рено», когда дебютировал в Формуле-1.



«Если честно, то он (Магнуссен) супербыстр. У людей сложилось превратное впечатление о нём, и он удивил меня. Он лучший из напарников, которые у меня были после моего второго прихода в Формулу-1», — приводит слова Грожана датское издание Ekstra Bladet.