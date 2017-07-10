Маркьонне: сейчас нет никакой возможности для возвращения Алонсо в «Феррари»

Руководитель «Феррари» Серджио Маркьонне не видит возможности возвращения Фернандо Алонсо в «Скудерию» в ближайшем будущем. В конце сезона-2017 у Алонсо истекает контракт с «Маклареном», и маловероятно, что он решит остаться в британской команде, у которой не прекращаются проблемы с двигателями «Хонды».



«К нам поступали просьбы о возвращении Алонсо в «Феррари», но у нас есть два очень хороших пилота, поэтому на данный момент он не сможет вернуться», — цитирует Маркьонне Crash.



Ранее Маркьонне дал понять, что «Феррари» готова продлить контракт с Себастьяном Феттелем.