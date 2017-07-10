Сайнс-младший: «Ред Булл» продлил контракт со мной

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший подтвердил, что команда намерена использовать опцию в его контракте и оставить его на сезон-2018. Ранее у Сайнса случился публичный конфликт с руководством «Ред Булл», когда испанец заявил, что не хочет оставаться в нынешней команде.

«Там не было даже наполовину такого накала, как выглядело со стороны. Вопрос закрыт. Мои боссы доверяют мне, они продлили контракт, и я не вижу проблем», — приводит слова Сайнса Grand Prix.

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко уже говорил, что Сайнсу направлено письмо об активации опции.